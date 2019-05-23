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Уголовное дело возбудили по факту наезда на собаку в Мурманске

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Полиция в Мурманске возбудила уголовное дело по факту наезда автомобиля на собаку. Пострадавшего пса пришлось усыпить.

Инцидент произошел на улице Береговой. Автомобиль Range Rover переехал собаку, которая сидела во дворе. Информацию о произошедшем местные жители опубликовали в социальных сетях. По информации горожан, у пса были раздроблены позвоночник и тазобедренные кости, поэтому его пришлось усыпить. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств наезда.

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