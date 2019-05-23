Поголовье свиней значительно выросло в Нижегородской области

Рост поголовья свиней зафиксирован в Нижегородской области. За год численность животных выросла почти на 50%.

Информацию об изменении поголовья опубликовал Нижегородстат. По данным экспертов, на конец апреля 2019 года в хозяйствах всех категорий и у населения содержится 257,7 тыс. свиней. Это на 47,5% больше, чем в апреле 2018 года. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

При этом на 3,3% снизилось поголовье коров. Численность овец и коз сократилась на 21,7%.

По данным статистики, объем продукции сельского хозяйства вырос на 3% до 14,1 млрд рублей. Молока произведено 206,4 тыс. т.