Прямой эфир

Около 9 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области в течение пяти лет планируют расселить 8,8 тыс. человек из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2019–2020 годах на программу переселения планируют направить порядка 1,3 млрд рублей. На эти средства в новое жилье переедут около 2 тыс. человек, пишет RostovGazeta.

В общей сложности за пять лет будут расселены 8,8 тыс. человек. Под программу попадают те дома, которые были признаны аварийными в период с 2012 по 2017 год.

На данный момент все мероприятия, направленные на программу переселения, проходят без нарушения сроков. В прошлом году новое жилье взамен аварийного получила 331 семья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алтайский край потратит 4,5 млрд рублей на переселение из аварийного жилья
Мурманская область получит 500 млн рублей на программу переселения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017