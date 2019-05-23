Около 9 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Ростовской области

В Ростовской области в течение пяти лет планируют расселить 8,8 тыс. человек из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2019–2020 годах на программу переселения планируют направить порядка 1,3 млрд рублей. На эти средства в новое жилье переедут около 2 тыс. человек, пишет RostovGazeta.

В общей сложности за пять лет будут расселены 8,8 тыс. человек. Под программу попадают те дома, которые были признаны аварийными в период с 2012 по 2017 год.

На данный момент все мероприятия, направленные на программу переселения, проходят без нарушения сроков. В прошлом году новое жилье взамен аварийного получила 331 семья.