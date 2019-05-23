Подозреваемого в поджоге усадьбы задержали в Калининградской области

В Калининградской области задержали подозреваемого в поджоге усадьбы Альтхоф Рагнит, которая находится в Немане и является объектом культурного наследия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, поджигателем оказался 35-летний местный житель. Преступление он совершил для того, чтобы украсть металлические конструкции. Сейчас подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленно уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Пожар произошел 10 апреля 2019 года. Проверку по данному факту проводила Неманская районная прокуратура. Было установлено, что возгорание деревянных элементов происходило 7, 8 и 10 апреля.

Помимо этого, сотрудники ведомства подали иск в суд с требованием обязать собственника усадьбы законсервировать объект культурного наследия и огородить территорию.