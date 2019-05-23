Песков переадресовал в Минтруд вопрос о возможном преобразовании ПФР

Предложение Министерства труда и соцзащиты РФ о преобразовании Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в публичные компании — рабочая инициатива, заявил 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это идеологически новая история, поэтому я предлагаю вам обращаться в кабмин за разъяснениями», — добавил он. Песков также подчеркнул, что объяснения по данной инициативе должен давать тот, от кого она исходит.

Ранее 23 мая РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минтруд выступил с предложением преобразовать ПФР, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в публично-правовые компании. Как отмечает агентство, установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность в будущем объединить эти организации в единую структуру.

Ранее в мае Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, по которому будет рассчитываться социальная доплата к пенсии. Подобные меры позволят исключить необоснованное занижение вычисления прожиточного минимума.