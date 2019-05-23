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Доцент вуза в Новокузнецке получил от студентов более 100 взяток

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В Новокузнецке преподаватель физики попал под суд после более чем сотни преступных деяний. Как считают следователи, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин института фундаментального образования СибГИУ предлагал студентам положительные оценки без сдачи экзамена.

Сумма взятки за хорошую отметку в зачетной книжке составляла от 500 до 3 тыс. рублей, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на VSE42.Ru. Сотрудник вуза в общей сложности получил 114 тыс. рублей, а число эпизодов в уголовном деле составило 114.

Преподаватель признал свою вину и подарил 150 тыс. рублей детскому саду и дому ребенка. Доцент извинился перед коллегами, студентами и Министерством образования и науки РФ.

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