Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов». По мнению краснодарца, этими словами ведущий оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «всё остальное уважающее себя общество».

«Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет», — написал Гурьев в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен», где он пишет под ником «Человек Пельмень».

Журналист предложил Соловьеву выяснить отношения «на ринге, на татами или на чем угодно». При этом он отметил, что не придет к Соловьеву на эфир, если такое предложение вдруг поступит, передает «РИА Новости».

Соловьев уже прокомментировал «вызов на дуэль», отметив, что не намерен реагировать на призывы «неизвестного «журналиста», о котором ранее никто ничего не слышал.

«Чем у нас прославился? Ничем. Зато все знают, что он себя называет «человек-пельмень». И как вы считаете, я должен реагировать на все заявления человека-пельменя, человека – молoчные сосиски, человека – дoкторcкая колбаса?» — сказал Соловьев в интервью «Федеральному агентству новостей».

Ведущий отметил, что Гурьев не имеет понятия о чести, хоть и возомнил себя дворянином, вызывающим людей на дуэль. Также Соловьев назвал журналиста провокатором, который пытается прославиться.

«И ему это удается, потому что теперь все знают, что есть такой парень — «человек-пельмень». Ну, пусть тихо и спокойно варится в кастрюльке поглубже, соли побольше, лаврушка, перчик», — добавил ведущий.

Свое заявление о жителях Екатеринбурга Соловьев сделал в эфире радиостанции «Вести FM». Он раскритиковал участников акции против строительства храма святой Екатерины, а также назвал протестующих «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов».

Вопрос о строительстве храма обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. Горожане выступили против возведения собора вместо разрушенной в советское время святыни.

Спустя три дня в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил провести опрос жителей для решения вопроса о месте возведения собора. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до проведения исследования. На официальном портале города организовали голосование, которое будет идти 10 дней.

22 мая были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, где говорилось, что большинство жителей Екатеринбурга не против возведения храма в городе, однако 58% выступили за перенос строительства из сквера в другое место. После этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил, что власти отказались от идеи возведения собора в сквере.