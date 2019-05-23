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Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.

«Дело не в миротворческой миссии. Идет диалог между представителями общественности, Церкви, городскими властями. Мы рассчитываем, что диалог будет продолжен, с тем чтобы вопрос был решен», — сказал чиновник в четверг, 23 мая.

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Также он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, который показал, что большинство жителей Екатеринбурга не против возведения храма в городе, однако 58% выступили за перенос строительства из сквера в другое место.

«Опрос есть опрос. На настоящий момент он продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал», — констатировал Песков, призвав согласиться с тем, что дальше в ситуации должны разбираться региональные и городские власти.

Вопрос о строительстве храма обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. Горожане выступили против возведения собора вместо разрушенной в советское время святыни.

Спустя три дня в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил провести опрос жителей для решения вопроса о месте возведения собора. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство будет временно приостановлено до его проведения. На официальном портале города организовали голосование, которое будет идти 10 дней.

После публикации результатов опроса ВЦИОМа 22 мая свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил, что власти отказались от идеи возведения собора в сквере.

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