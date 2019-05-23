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США обвинили в фальсификации истории из-за монет в честь Второй мировой

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Фото: bradfordexchange.com
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Выпуск в США серии сувенирных монет, посвященных 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне, без изображения флага СССР требует международного осуждения, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

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По ее словам, тот факт, что на монете не изображены флаги членов антигитлеровской коалиции, кроме США, Великобритании и Франции, свидетельствует о нарушении исторической справедливости и открытом неуважении к памяти воинов, защищавших свою Родину в борьбе с гитлеровской Германией.

«Это является очевидным фактом фальсификации истории с целью принижения великого победоносного вклада России и Китая во Второй мировой войне», — заключила политик.

Сувенирные моменты выпустила американская компания Bradford Exchange. В описании отмечается, что на лицевой стороне изображены флаги трех стран — США, Великобритании и Франции, на обратной стороне представлены «подлинные и драматические изображения» войны, а также даты ключевых побед союзников антигитлеровской коалиции.

В Bradford Exchange, как отмечается, отказались комментировать тот факт, что на монетах изображены флаги только США, Великобритании и Франции. Там уточнили, что кроме информации о товарах, указанной на сайте компании, им добавить больше нечего. Монеты уже выставлены на продажу.

В мае прошлого года военно-исторические музеи восьми государств заключили соглашение о создании Международного комитета истории Второй мировой войны. Главная цель комитета — «донесение достоверной информации о войне до граждан всего мира».

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