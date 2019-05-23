Суд огласил приговор фигуранту дела о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Кировский районный суд в Казани приговорил к 13 годам в исправительной колонии Гусейна Гахраманова — директора компании-арендатора ТЦ «Адмирал», где в 2015 году произошел унесший жизни 19 человек пожар. Об этом 23 мая сообщает ТАСС.

Всего обвиняемыми по делу проходят 12 человек: представители собственника здания, арендаторы и сотрудники надзорных органов.

Пожар произошел 11 марта 2015 года около часа дня. В результате возгорания здание торгового комплекса обрушилось, погибли 19 человек, 61 получили травмы, более чем 600 был нанесен материальный ущерб.

Причиной трагедии стала эксплуатация в качестве ТЦ не предназначенного для этих целей здания с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. В ходе расследования было допрошено более 700 потерпевших и 900 свидетелей, проведено более 170 судебных экспертиз.