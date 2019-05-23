Количество пешеходных переходов сократят в Пскове

Власти Пскова намерены сокращать количество нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом сообщил глава администрации Александр Братчиков.

По словам Братчикова, в Пскове работает комиссия по безопасности дорожного движения. Она будет заниматься упразднением ненужных нерегулируемых пешеходных переходов. Отдельное внимание глава администрации предложил обратить на зебры, которые упираются в газон. Братчиков попросил депутатов сообщать комиссии о подобных фактах, сообщает «Псковское агентство информации».

Ранее сообщалось о ДТП в Пскове, жертвой которого стала шестилетняя девочка. Она вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехал мотоциклист.