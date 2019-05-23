СМИ узнали о планах США расширить черный список китайских компаний

Вашингтон планирует расширить свой черный список еще двумя китайскими компаниями, пишет 22 мая The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, запрет коснется компаний Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Zhejiang Dahua Technology Co., которые производят различное оборудование для слежки, в том числе камеры видеонаблюдения, отмечает «Интерфакс».

Внесение их в список означает, что американские компании не смогут продавать указанным китайским фирмам услуги и товары без специальной лицензии.

16 мая министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. В результате этого фирма не сможет вести бизнес на территории Штатов без получения соответствующих разрешений, а также покупать различные американские технологии.

Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что Huawei приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона недооценивает возможности китайской корпорации, считает бизнесмен.