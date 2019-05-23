Кондуктор подрался с пассажиром автобуса в Хабаровске

Кондуктор автобуса 56-го маршрута утром 23 мая подрался с одним из своих пассажиров в Железнодорожном районе Хабаровска. По словам очевидца, сцепившихся мужчин пришлось разнимать. Серьезно никто не пострадал.

Как отметил хабаровчанин, кондуктор изначально вел себя несколько агрессивно: перед стычкой мужчина довольно резко разговаривал с пожилой пассажиркой, передает ИА AmurMedia.

«В новых автобусах 56-го маршрута в салонах установлены камеры видеонаблюдения, поэтому в любом случае служба безопасности просмотрит записи и даст оценку этой ситуации», — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора группы компании «Пять звезд» Иван Новиков.

Как стало известно в апреле, в Ханты-Мансийске разыскивают кондуктора, которая выгнала из автобуса на мороз девочку за то, что та хотела расплатиться банковской карточкой. В салоне терминал не работал, а у ребенка не было с собой наличных денег. В тот день в городе был шквалистый ветер до 20 м/с, метель и гололед. Этой историей заинтересовались в администрации Ханты-Мансийска.