Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали итоги голосования в финале состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов. Соответствующее заявление Европейского вещательного союза (EBU) появилось на официальном сайте мероприятия 22 мая.

«В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скoрректировать окончательные результаты в соответствии с правилами», — говорится в обращении.

Представлявший Россию Сергей Лазарев получил дополнительный балл, что не изменило его положения в общем зачете. Швеция переместилась с шестого на пятое место, поменявшись с Норвегией. Северная Македoния подвинула Азербайджан и заняла седьмое место, а Белоруссия поднялась с 25-го на 24-е место, обогнав Германию.

Победителем остался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, получивший еще дополнительные шесть баллов. Итальянский конкурсант Mahmood остался на втором месте, получив 472 балла вместо 465.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. EBU перераспределил в финале конкурса голоса Белоруссии в связи с тем, что Минск нарушил правила конкурса и озвучил результаты в интервью. В итоге «объединенный результат» голосования был одобрен аудиторами. Его и огласили во время трансляции финала конкурса.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал, что трансляцию финала «Евровидения-2019» посмотрели 22% российских граждан, что больше прошлогодних показателей на 6%.