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В Facebook и YouTube произошли сбои

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Пользователи соцсети Facebook и видеохостинга YouТube из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Так, всплеск жалоб на сбои в работе Youtube произошел около 2:10 мск в четверг, 23 мая. С проблемами столкнулись пользователи из России, Мексики, Великобритании, США, Австралии и Японии. Основная часть из них (78%) не могли просматривать видео, 10% испытывали трудности с авторизацией, еще столько же — с веб-версией видеохостинга.

Сбои в работе Facebook были зафиксированы в 6:28 мск, на них жаловались жители Франции, России, Японии, Индонезии и США. В основном проблемы были c отображением ленты новостей (38% жалоб), полным отключением соцсети (36%) и с авторизацией (24%).

Накануне пользователи пожаловались на сбой в работе Skype. Половина указывала на проблемы с входом в аккаунт, другая половина — на плохую работу сайта.

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