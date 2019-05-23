Подозреваемых в создании экстремистского сообщества задержали в Астрахани

В Астраханской области задержали троих подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Об этом 23 мая сообщается на сайте Следственного управления СК России по области.

По данным следствия, двое местных жителей и один уроженец Краснодарского края создали организованную группу, члены которой придерживаются радикальных националистических взглядов.

«В организованной группе существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Отмечается, что в ходе обысков сотрудники УФСБ обнаружили у подозреваемых коктейли «Молотова», взрывчатые вещества, фашистскую атрибутику, ножи, оружие и военную экипировку.

На данный момент возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.