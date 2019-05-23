Ивановские коммунисты накажут депутата Тимофееву за оскорбления в соцсетях

Ивановские коммунисты могут наказать депутата областной думы от КПРФ Юлии Тимофеевой, которая оскорбила одного из своих подписчиков в соцсети «Одноклассники». Об этом рассказал первый секретарь областного комитета КПРФ и руководитель фракции в региональном парламенте Александр Бойков.

Он уточнил, что решение о возможных воспитательных мерах примет Ивановская облдума и региональная партийная организация.

«Не должно быть неподобающего поведения — статус депутата накладывает определенные обязанности. И депутату Тимофеевой спуска тоже не будет, будет соответствующее наказание», — цитирует Бойкова агентство ТАСС.

По его словам, пока народной избраннице высказали предупреждение и порекомендовали попросить прощения у тех людей, которых она оскорбила. Бойков уточнил, что мужчина, который провоцировал депутата, уже удалил свои комментарии, а сама она уже извинилась.

Скриншот с оскорблениями Тимофеевой распространили несколько Telegram-каналов в среду, 22 мая. Самыми мягкими выражениями, которые позволила себе народная избранница, стали «последний трус» и «редкостная истеричка».

В конце апреля в Госдуму внесли законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан. Слуг народа предлагают карать штрафом в размере от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.