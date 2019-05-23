Минувшая среда в Москве побила рекорд по теплу

Минувшая среда, 22 мая, в Москве стала самым теплым днем с начала текущего года, сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в этот день воздух прогрелся до +26,4 градуса, передает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 23 мая, ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут +24...+26. Давление чуть ниже нормы, геомагнитное поле спокойное. К вечеру пойдет сильный дождь.

Ближайшей ночью москвичей ждет пасмурная погода, температура снизится до +10...+12. Атмосферное давление в пределах нормы.

Ранее в мае в синоптики «Фобоса» рассказали, что в Москве июнь будет умеренный и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая и третья.