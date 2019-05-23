Прямой эфир
Сюжет:

Минувшая среда в Москве побила рекорд по теплу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минувшая среда, 22 мая, в Москве стала самым теплым днем с начала текущего года, сообщили в центре погоды «Фобос».

Дожди-угрозы: что делать, если на вас упало дерево
Как получить компенсацию за себя, машину или квартиру

По данным синоптиков, в этот день воздух прогрелся до +26,4 градуса, передает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 23 мая, ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут +24...+26. Давление чуть ниже нормы, геомагнитное поле спокойное. К вечеру пойдет сильный дождь.

Ближайшей ночью москвичей ждет пасмурная погода, температура снизится до +10...+12. Атмосферное давление в пределах нормы.

Ранее в мае в синоптики «Фобоса» рассказали, что в Москве июнь будет умеренный и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая и третья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета
В Польше смерч разрушил более 100 домов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017