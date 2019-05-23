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Китай отказался договариваться с США на неравных условиях

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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Китай не приемлет неравноправного торгового соглашения с Соединенными Штатами. Об этом на полях министерской встречи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил глава МИД КНР Ван И.

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«Никакого неравноправного соглашения не будет, и оно никогда не будет одобрено», — отметил он, добавив, что к консультациям на равных правах Пекин готов. Если Вашингтон хочет проведения равноправных консультаций, то Пекин готов к этому.

Министр подчеркнул, что, если США будут придерживаться метода давления, то «китайская сторона будет биться до последнего», передает в четверг, 23 мая, «РИА Новости».

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

19 мая корпорация Google приостановила контакты с Huawei. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение США не играет для компании существенной роли, потому что Huawei приняла определенные подготовительные меры.

22 мая стало известно, что около 40% компаний, входящих в состав двух американских торговых палат в Китае, рассматривают перенос производства оттуда в другие страны или уже сделали это на фоне торговой войны.

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