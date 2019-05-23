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Дочь «Клоуна» из Slipknot умерла от передозировки наркотиков

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Фото: Global Look Press/Michael Mullenix
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Дочь ударника группы Slipknot Шона Крэхана — Габриэль — скончалась от передозировки наркотиков. Ей было 22 года, пишет TMZ.

Тело девушки обнаружили в вечером в субботу, 18 мая. По данным источников в правоохранительных органах, на месте инцидента обнаружены принадлежности для употребления наркотиков. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы, однако внешние признаки всё же указывают на передозировку запрещенных веществ.

Как отмечает Daily Mail, Габриэль умерла спустя три дня после того, как опубликовала в Instagram фотографию, посвященную пятимесячной трезвости. На снимке — «монета трезвости» клуба анонимных алкоголиков. Также она опубликовала селфи, на котором выглядит здоровой и счастливой.

Похороны пройдут в воскресенье, 26 мая, в Айове, на родине группы .

Шон Крэхан является одним из основателей Slipknot и носит сценическое имя «Клоун» или «№6». У него остались еще два сына и старшая дочь.

В мае 2010 года умер басист Slipknot Пол Грей в возрасте 38 лет.

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