Разъяренные быки атаковали толпу зрителей в Испании

Стадо разъяренных быков вырвалось на свободу и напало на толпу зрителей во время традиционного бега животных в испанской Валенсии. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

В результате случившегося пострадали четыре человека. Одного из мужчин животное подбросило в воздух, затем он упал прямо под копыта быкам, однако чудом смог выжить.

12 мая шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.