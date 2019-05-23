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Организаторы «Евровидения-2019» пересмотрели итоги голосования

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Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил о пересмотре начисления баллов участникам песенного конкурса «Евровидение-2019» из-за ошибки, которая была допущена после того, как жюри из Белоруссии раскрыло результаты своего голосования.

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Нидерланды, представитель которых занял первое место в конкурсе, получил еще шесть баллов к изначальным данным. Конкурсант от Италии получил еще семь баллов, а российский певец Сергей Лазарев, представлявший нашу страну, получил один балл, пишет РБК.

Также отмечается, что ЕВС распустил профессиональное жюри, которое представляло Белоруссию. Отмечается, что это была простая человеческая ошибка, которая не повлияла на подсчет телеголосования и не изменила изначальную тройку финалистов.

Финал конкурса прошел 18 мая в израильском Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла. Еще до финала «Евровидения-2019» букмекеры назвали Лоуренса явным фаворитом.

19 мая Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением к России. Выступление российского певца на «Евровидении-2019» посмотрели уже свыше 8 млн человек.

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