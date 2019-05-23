ВЦИОМ рассказал о количестве смотревших «Евровидение» россиян

Трансляцию финала «Евровидения-2019» посмотрели 22% российских граждан, что больше прошлогодних показателей на 6%. Об этом рассказал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам исследования.

Согласно данным опроса, больше всего россиян (38% граждан) смотрели за финалом музыкального конкурса в 2016 году. На втором месте результаты 2009 года, тогда за «Евровидением» наблюдали 35% российских жителей, пишет «РИА Новости».

Также ВЦИОМ выяснил, что только 25% опрошенных россиян считают, что оценки, полученные Лазаревым, были объективными, 37% граждан назвали их необъективными, а 38% респондентов затруднились ответить.

Процедуру выбора кандидата на «Евровидение» от России считают объективной 52% участников опроса, столько же считают объективным и подсчет итогов голосования зрителей. Самое необъективное зрительское голосование, по мнению россиян, было в 2018 году, когда Россию представляла Юлия Самойлова.

Финал конкурса прошел 18 мая в израильском Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла. Еще до финала «Евровидения-2019» букмекеры назвали Лоуренса явным фаворитом. Представитель от России Сергей Лазарев занял третье место.

19 мая Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением к России. Выступлений российского певца на «Евровидении-2019» посмотрели уже свыше 8 млн человек.