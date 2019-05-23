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Истребитель F-16 перекрасили под Су-57 для учебных боев в США

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Фото: youtube.com
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Истребитель F-16C перекрасили в камуфляж российского Су-57 для имитации противника в тренировочных боях.

Ролик, на котором запечатлен процесс, опубликован YouTube-каналом US Military Update. На самолет также были нанесены опознавательные знаки ВКС России.

Истребитель принадлежит 64-й эскадрилье «Агрессор» ВВС США. Она базируется в штате Невада и выполняет роль вероятного противника во время учений.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Он был создан с применением технологий малозаметности.

15 мая президент России Владимир Путин заявил, что к 2028 году три авиационных полка Воздушно-космических сил (ВКС) должны быть перевооружены на Су-57.

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