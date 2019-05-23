СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком правительстве.

По предварительной информации, на данный момент идет работа над графиком лидеров двух стран. Пока время двусторонней встречи еще не определено, однако есть позитивные сигналы. Президенты могут встретиться на полях G20 в Японии.

22 мая в США заявили, что намерены сохранить союзнические отношения с Турцией, несмотря на закупку страной российских комплексов С-400.

Также в этот день стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.