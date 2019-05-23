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СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и Эрдогана

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком правительстве.

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По предварительной информации, на данный момент идет работа над графиком лидеров двух стран. Пока время двусторонней встречи еще не определено, однако есть позитивные сигналы. Президенты могут встретиться на полях G20 в Японии.

22 мая в США заявили, что намерены сохранить союзнические отношения с Турцией, несмотря на закупку страной российских комплексов С-400.

Также в этот день стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

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