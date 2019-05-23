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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

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Руководство международного песенного конкурса «Евровидение», которое в этом году прошло в израильском Тель-Авиве, пересмотрело итоги распределения баллов, полученных участниками в финале. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза (ЕВС), опубликованном в среду, 22 мая.

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Соответствующее решение было принято из-за ошибки во время начисления очков. В результате первые три места никак не изменились. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс занимает первое место, его результат поменялся с 492 до 498 баллов. За ним следуют итальянец Mahmood с 472 баллами (ранее — 465) и российский певец Сергей Лазарев (370 баллов, ранее — 369).

«В ходе стандартной проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был получен некорректный совокупный результат. Это не повлияло на подсчет баллов, полученных в результате голосования в 41 стране», — говорится в заявлении ЕВС.

Отмечается, что Швеция переместилась с шестого на пятое место, поменявшись с Норвегией. Северная Македoния подвинула Азербайджан и заняла седьмое место, а Белоруссия поднялась с 25-го на 24-е место, обогнав Германию.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. EBU перераспределил в финале конкурса голоса Белоруссии в связи с тем, что Минск нарушил правила конкурса и озвучил результаты в интервью. В итоге «объединенный результат» голосования был одобрен аудиторами. Его и огласили во время трансляции финала конкурса.

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