Хафтар отказал Макрону в прекращении огня в Ливии

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что для перемирия и перехода к политическому диалогу в стране нет условий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его словам, он готов к политическому диалогу, однако подходящих условий на данный момент нет. Также он отметил, что не получает выгоды от продажи нефти на востоке страны, как и его армия. Макрон в свою очередь попросил Хафтара обеспечить защиты местного населения, а также работать над возможностью перемирия.

Кроме того, французский президент напомнил фельдмаршалу об обязательствах, которые он брал на себя во время международных конференций, прошедших во Франции, Италии и ОАЭ. Речь идет о создании переходного правительства, подготовке к всеобщим выборам и формировании единых государственных институтов.

С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг».