Институт бизнес-гидов презентовали в Тульской области

В Туле в рамках Недели предпринимательства прошла презентация института бизнес-гидов, которые будут помогать предпринимателям, особенно начинающим. Цель областных властей — сократить число жалоб и обращений к уполномоченному по защите прав бизнесменов.

В каждом муниципалитете пока будет один представитель новой структуры. Как отмечает ИА «Тульские известия», бизнес-гидами станут люди с соответствующими полномочиями, с рангом не ниже заместителя главы администрации.

Ранее сообщалось о других мерах поддержки предпринимателей в Тульской области. В частности, планируется увеличение сумм и количества займов. В этом году сумму подняли до 5 млн на 3 года со ставкой от 3%.