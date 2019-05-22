Угрожавшего журналистам убийствами активиста отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота, угрожавшего журналистам убийством. Об этом в среду, 22 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Химкинского городского суда Московской области.

До 16 июня активисту запрещено покидать место жительства и пользоваться какими-либо средствами связи. Общаться ему разрешается только с адвокатами и дознавателем.

Дело в отношении активиста возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Как рассказал адвокат Удота Максим Пашков, оно связано с конфликтом, случившимся в аэропорту Шереметьево весной 2018 года. Тогда Удот отобрал телефон у журналистки, которая вела съемку и настойчиво просила его дать комментарии по поводу его отъезда. Кроме того, в ходе перепалки Удот бросил в адрес работницы СМИ фразу «я вас убью». Позже активист и корреспондент написали друг на друга заявления в полицию. Удот вину не признает и считает уголовное дело «преследованием за убеждения». Он отмечает также, что никому не угрожал, а использовал «обычное идиоматическое выражение».

Адвокат Удота Максим Пашков заявил, что намерен обжаловать решение о домашнем аресте, приняв которое суд согласился с позицией прокурора и дознавателя. По мнению защитника, позиция дознавателя основана на том, что Удот скрывался от следствия за рубежом. Адвокат настаивает на том, что его подзащитный ни от кого не скрывался.

«Когда в марте прошлого года он улетел за границу, никакого уголовного дела в отношении него не было. Дело появилось только в апреле этого года, поэтому ни о каких попытках скрыться речи быть не может», — рассказал Пашков. Он добавил, что Удот добровольно вернулся в Россию и 15 мая сам пошел в полицию, заявив, что готов содействовать расследованию.