Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство в городе храма святой Екатерины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из результатов опроса, опубликованных 22 мая, следует, что 58% горожан не против постройки храма, только не в сквере, а в другой части города. Еще 14% опрошенных считают, что строить можно и в сквере, но только с учетом пожеланий граждан. 7% горожан полагают, что строительство церкви в сквере возле Театра драмы следует продолжать в соответствии с уже утвержденным проектом.

Лишь 18% участников опроса высказались против строительства нового храма в Екатеринбурге.

Ситуация с возведением церкви обострилась 13 мая, когда в месте строительства прошла несанкционированная акция горожан. Противники строительства требовали сохранить сквер, где раньше уже был храм, но в советское время его разрушили. Протестующие объяснили свою позицию тем, что ради строительства придется вырубить деревья.

Акция протеста растянулась на несколько дней. В итоге в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин. Он предложил спросить жителей города о подходящем месте для возведения храма. На официальном портале города организовали голосование, которое будет идти 10 дней. На это время строительные работы приостановили.