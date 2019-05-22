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В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

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Россиянка погибла в результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, еще 19 граждан РФ пострадали. Об этом 22 мая сообщает посольство России в Риме на странице в Facebook.

Отмечается, что пострадавшие направлены в две больницы города Сиены, российские дипломаты оказывают им переводческое, консульское содействие и всю необходимую помощь.

В посольстве добавили, что 16 россиян после получения необходимой медицинской помощи будут выписаны из больниц уже до конца дня 22 мая и будут доставлены обратно в свои гостиницы.

ДТП произошло утром в среду на трассе Сиена–Флоренция. Автобус с туристами, среди которых были граждане России, пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся. В салоне автобуса находилось около 60 человек.

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