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У старшей сестры Хачатурян выявили расстройство психики

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Результаты психиатрической экспертизы показали наличие у Крестины Хачатурян расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца. Об этом заявил ТАСС ее адвокат Алексей Липцер.

Девушка является старшей из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца в Москве.

«Преступления Михаила Хачатуряна привели к тому, что по результатам психиатрической экспертизы у Крестины были выявлены расстройства на почве домогательств и издевательств», — сказал адвокат.

По его словам, Крестина должна быть признана потерпевшей стороной, а в отношении ее отца необходимо возбудить уголовное дело посмертно.

Липцер добавил, что практически у каждого из эпизодов издевательств были свидетели, которые подтверждают правоту слов девушки. По его словам, в 2016 году девушка пыталась покончить с собой.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца в июле прошлого года. Тело мужчины со множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Девушки рассказали, что на такой шаг они решились из-за того, что устали терпеть его издевательства. По версии следствия, сестры напали на отца с молотком, ножом и газовым баллончиком. После задержания они признали свою вину, и их поместили в СИЗО. В сентябре суд разрешил перевести их под домашний арест.

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