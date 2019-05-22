Белоруссия предложила России забрать «грязную» нефть

Белоруссия предложила России забрать обратно нефть с высоким содержанием хлорорганических соединений, которая в течение нескольких дней в апреле поступала на ее НПЗ по трубопроводу «Дружба». Об этом «Известиям» рассказали в компании «Белнефтехим».

По словам собеседников издания, часть сырья уже отправлена в РФ и хранится в резервуарах «Транснефти». Однако около 1,2 млн т сырья пока находится на территории Белоруссии.

По мнению экспертов, возврат всей нефти будет трудно реализовать. Специалисты называют три варианта решения проблемы: очистка сырья (такая методика еще разрабатывается), добавление «грязной» нефти в чистую без потери качества или продажа ее с дисконтом другим странам.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, от белорусской стороны ранее поступало предложение выкупить «грязную» нефть по $15 за баррель, но в России сочли это слишком большой скидкой.

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