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ЦБ готовит иски к владельцам разорившихся негосударственных пенсионных фондов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, которые довели бизнес до плачевного состояния. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, речь идет о фондах, входящих в крупные группы, «которые сейчас находятся на санации».

Кроме того, глава ЦБ напомнила, что в России введена так называемая фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов.

«Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке», — пояснила она.

Набиуллина также рассказала, что изменения планируется внести и в механизм санации банков. Они коснутся правил продажи кредитных организаций после оздоровления, а также ответственности собственников и контролирующих лиц проблемных банков — арест на их активы будет накладываться до суда.

Полностью интервью читайте в свежем номере «Известий» от 23 мая.

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