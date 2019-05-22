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Двое мужчин похитили из магазина в Североморске более 1 млн рублей

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В Североморске (Мурманская область) из магазина похитили более 1 млн рублей. Преступников удалось вычислить, один из них являлся сотрудником магазина.

В правоохранительные органы с заявлением обратился собственник магазина. Он сообщил, что из сейфа были похищены денежные средства. Ущерб оценили в 1 млн 274 тыс. рублей, пишет ИА «Би-порт».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности преступников и задержать их. Одним из них оказался сотрудник магазина. По его словам, он сделал дубликаты ключей и договорился со своим ранее судимым знакомым о краже. Именно он проник в помещение ночью и совершил преступление.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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