На Украине возбудили новое дело против Порошенко

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает его и еще ряд высших должностных лиц в причастности к хищениям в компании «Центрэнерго».

В среду, 22 мая, ведомство сообщило на своей странице в Facebook, что, по данным следствия, руководство этого предприятия в свое время было назначено с целью хищения средств.

«Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины», — сказано в сообщении САП.

Возбудить в отношении Порошенко дело по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» прокуратура решила после допроса экс-депутата Дмитрия Крючкова, сообщает «РИА Новости».

Это уже не первое уголовное дело, фигурантом которого стал экс-глава государства. 21 мая в отношении Порошенко начали расследование по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда корабли ВМФ Украины вторглись в российские территориальные воды. Инициатором расследования выступил бывший сотрудник администрации украинского лидера Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.