Посольство подтвердило гибель россиянки в ДТП в Италии

В ДТП с туристическим автобусом в Тоскане 22 мая погибла гражданка России, еще 19 россиян пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя посольства РФ в Италии.

«Согласно поступившим спискам, пострадали 19 россиян, одна женщина погибла. Ее личность не раскрывается», — сказал дипломат.

По его словам, всего в две больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном пострадавшие получили легкие травмы.

В посольстве добавили, что среди пострадавших есть также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии.

ДТП произошло утром в среду на трассе Сиена–Флоренция. Автобус с туристами, среди которых были граждане России, пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся. В салоне автобуса находилось около 60 человек.