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Постпред Украины в НАТО назначен на пост замглавы администрации президента

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Фото: TASS/ZUMA/Nazar Furyk
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя главы администрации президента. Эту должность занял постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко.

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Соответствующий указ Зеленский подписал в среду, 22 мая. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечает «РИА Новости», с 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. Должность главы миссии Украины при НАТО он занял в 2017 году.

Ранее 22 мая Зеленский подписал указ о назначении на пост замглавы администрации президента Елены Зеркаль — заместителя министра иностранных дел Украины. Однако Зеркаль отказалась занять эту должность.

21 мая Зеленский назначил художественного руководителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира первым помощником главы государства. Главой своей администрации политик выбрал адвоката и бизнесмена Андрея Богдана.

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