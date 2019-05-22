Создатели Opera разработали браузер для геймеров

Норвежская компания Opera Software разработала новый вариант браузера, рассчитанного на геймеров. Об этом пишет ИА Nation News.

Новинка получила название GX. С одной из опций нового браузера можно ознакомится на портале компании. Заключается она в смене цвета оформления окна браузера по выбору пользователя.

Пользователи, желающие получить новый браузер, могут оставить на сайте заявку, после чего менеджеры отправят желающим сообщение о свободном доступе к GX, уточняет телеканал «360». Отмечается, что компания решила презентовать оригинальный браузер в целях расширения клиентской аудитории.

3 мая сообщалось, что Google Chrome остается безоговорочным лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля.