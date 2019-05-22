Прямой эфир

Создатели Opera разработали браузер для геймеров

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвежская компания Opera Software разработала новый вариант браузера, рассчитанного на геймеров. Об этом пишет ИА Nation News.

Новинка получила название GX. С одной из опций нового браузера можно ознакомится на портале компании. Заключается она в смене цвета оформления окна браузера по выбору пользователя.

Пользователи, желающие получить новый браузер, могут оставить на сайте заявку, после чего менеджеры отправят желающим сообщение о свободном доступе к GX, уточняет телеканал «360». Отмечается, что компания решила презентовать оригинальный браузер в целях расширения клиентской аудитории.

3 мая сообщалось, что Google Chrome остается безоговорочным лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Критическую уязвимость обнаружили в браузере для Android
СМИ сообщили об утечке данных почти 50 млн пользователей Instagram

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017