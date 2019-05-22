Путин поручил отслеживать проблему задолженности по зарплатам

Президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать проблему задолженности по зарплатам на предприятиях и при необходимости проводить точечную работу по устранению подобных ситуаций.

В среду, 22 мая, на совещании с членами правительства РФ глава государства призвал членов кабмина уделить особое внимание ситуациям, когда работодатель допустил наибольший размер долга.

«Нужно за этим следить внимательно. Но по крупным задолженностям надо работать отдельно, точечно», — приводит слова Путина ТАСС.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что уровень задолженности по зарплате в стране стабилизировался и составил 2,8–2,9 млрд рублей. По его словам, в настоящее Роструд точечно работает с порядка 100 предприятиями.

Говоря о ситуации с безработицей, министр отметил, что в РФ сохраняется тренд на ее снижение. Так, в марте этот показатель составил 4,7% против 5% в том же месяце годом ранее. По итогам 2018-го эта цифра составила 4,8%, тогда как в 2015-м — 5,5%. Кроме того, Топилин напомнил о том, что в 2019 году в стране было повышено пособие по безработице.

По данным Росстата, суммарная задолженность по выплате зарплаты в России выросла на 14,2% — до 2,9 млрд рублей. Всего по состоянию на 1 апреля 2019 года задолженность по зарплате имелась перед 47,1 тыс. человек.