В ЦБ хотят запретить билеты «банка приколов»

Билеты «банка приколов» в последнее время становятся инструментом мошенничества — многие просто не обращают внимания на мелкий шрифт поддельных банкнот. В связи с этим за изготовление банкнот и монет РФ могут ввести штрафы. Пока от наказания спасает подпись «не является» средством платежа».