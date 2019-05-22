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Воздушных змеев запустят в 36 регионах РФ в честь перехода на цифровое вещание

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Переход на цифровое эфирное телевещание состоится 3 июня еще в 36 регионах России. В столицах этих субъектов 25 мая пройдут акции «Запуск цифровых воздушных змеев» и зарядки со звездами спорта.

В 10:00 по местному времени в городах олимпийские чемпионы, звезды спорта, кино и шоу-бизнеса, руководители регионов и волонтеры запустят в небо десятки воздушных змеев.

«Змеи, брендированные логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, «цифровой бабочкой» и названием субъекта, станут олицетворением скорого перехода на «цифру», — говорится сообщении «РИА Новости».

Кроме того, для гостей акции пройдет «цифровая зарядка» как символ готовности региона к предстоящему отключению аналогового вещания.

Акции пройдут в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

Минкомсвязи утвердило план поэтапного отключения от аналогового телерадиовещания в регионах России в рамках перехода на «цифру» в декабре 2018 года. Отключение от аналогового вещания было принято разделить на три этапа с января по июнь 2019 года. Позже срок перехода на цифровое вещание продлили до сентября.

Россиянам будет доступен пакет из 20 телеканалов в высоком качестве. В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», Петербург — Пятый канал, «Культура», «Карусель», «Россия 24», ТВ Центр и ОТР. Второй мультиплекс включает в себя «Спас», РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «Пятницу», «Звезду», ТНТ, Муз-ТВ, ТВ-3 и «Мир».

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