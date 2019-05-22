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Офицера осудили за ДТП с четырьмя погибшими в Вологде

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Вологодский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о гибели четырех человек в ДТП на трассе Москва–Архангельск. На скамье подсудимых находился полковник Дмитрий Назаров.

Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Ему также запретили управлять транспортным средством в течение 2,5 года. Кроме того, Назаров должен выплатить трем потерпевшим по 1,88 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает ИА FlashNord.

Авария произошла 4 января 2019 года. Полковник, управляя автомобилем Volvo XC9, выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Note. В результате ДТП водитель Nissan и трое его пассажиров получили смертельные травмы. Пассажир Volvo с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован.

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