Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом. По ее словам, артист во всем ее устраивал.

«У меня был роман с Димой Биланом. Красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает. Если бы рядом со мной не было (Евгения — ред.) Плющенко, у меня был бы Дима Билан», — рассказала Рудковская в прямом эфире эфире Love Radio.

Как отмечает «Газета.ру», продюсер сотрудничает с Биланом с 2005 года. В 2009-м она вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко, в браке у них родился сын. Билан стал крестным отцом ребенка.

В феврале Билан сломал ногу у подъезда собственного дома — он неудачно поскользнулся на льду. Врачи диагностировали двойной перелом и провели ему срочную операцию, чтобы вставить в ногу пластину.