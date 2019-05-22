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Дерево Павлония впервые за 22 года зацвело в ботсаду Калининграда

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В Калининграде в ботаническом саду имени Канта зацвело дерево Павлония. Оно выпустило цветки впервые за 22 года жизни.

Как рассказали Калининград.Ru в пресс-службе ботсада, растение родом из Юго-Восточной Азии. У него фиолетовые цветы. Почему цветение произошло именно этой весной, там не уточнили.

Также в саду можно увидеть цветущие сирень и древовидные пионы. Начинается цветение у многих видов кактусов и суккулентов.

Ранее сообщалось, что в Калининграде откроют музей тепла и пара.

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