Дерево Павлония впервые за 22 года зацвело в ботсаду Калининграда

В Калининграде в ботаническом саду имени Канта зацвело дерево Павлония. Оно выпустило цветки впервые за 22 года жизни.

Как рассказали Калининград.Ru в пресс-службе ботсада, растение родом из Юго-Восточной Азии. У него фиолетовые цветы. Почему цветение произошло именно этой весной, там не уточнили.

Также в саду можно увидеть цветущие сирень и древовидные пионы. Начинается цветение у многих видов кактусов и суккулентов.

Ранее сообщалось, что в Калининграде откроют музей тепла и пара.