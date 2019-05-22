Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с РФ предательством

Идея президента Украины Владимира Зeленскогo о проведении референдума по вопросу о переговорах с Москвой является предательством. Такое мнение высказал в среду, 22 мая, лидер Радикальной партии Олег Ляшкo.

«Вчерашняя инициатива Зeленскогo про референдум о дружбе с Россией — это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну», — заявил политик.

Он добавил, что украинские власти не против восстановления отношений с Россией, но «не за счет капитуляции и поражения», передает РЕН ТВ.

О намерении провести референдум Зeленский заявил 21 мая. По его словам, вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, по мнению Киева, участвует Россия.

Комментируя заявление Зeленскогo, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что властям Украины следует наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдум по отношениям с Россией.