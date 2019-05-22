РФ и Вьетнам скоординируют усилия по проекту центра ядерных технологий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству скоординировать совместно с Ханоем усилия по строительству Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) во Вьетнаме. Об этом глава российского кабмина заявил по итогам встречи с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком в Москве в среду, 22 мая, пишет ТАСС.

В присутствии глав кабминов двух стран гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр науки и технологий азиатского государства Тю Нгок Ань подписали меморандум о реализации проекта. В настоящее время идут консультации, стороны обсуждают дальнейшие шаги по строительству данного центра.

В ходе переговоров премьер-министры обсудили меры по углублению и расширению эффективного сотрудничества стран, а также актуальные вопросы международной повестки. Так, Медведев отметил, что двусторонний товарооборот установил рекорд, в связи с чем Москва и Ханой договорились активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Кроме того, стороны условились и далее создавать благоприятные условия для совместных проектов, в том числе с участием «Роснефти», «Газпрома» и нефтегазовой компании PetroVietnam.

Всего же по итогам встречи был подписан пакет более чем из десятка документов, касающихся сотрудничества в сферах строительства, энергетики, туризма, мирного атома, а также регионального сотрудничества на период с 2019 по 2024 год. Позднее вечером в среду, 22 мая, в Москве состоится открытие перекрестных годов России и Вьетнама.

В декабре прошлого года эксперты назвали экономику Вьетнама одной из самых динамично развивающихся в Юго-Восточной Азии. По данным банка HSBC, ожидаемый рост ВВП должен был составить 6,7%, но страна продемонстрировала более высокий результат, опередив другие государства региона.

В ноябре 2011 года Россия и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве по строительству Центра ядерной науки и технологий, который будет оснащен исследовательским ядерным реактором, научными лабораториями, оборудованием и необходимой инфраструктурой. Спустя шесть лет стороны заключили меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта.

Так, в сентябре 2018 года в ходе встречи президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг подтвердили планы по сотрудничеству в ходе строительства Центра ядерной науки и технологий в республике и подготовке вьетнамских студентов по соответствующим специальностям в России.