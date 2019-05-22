Роман Минц и Александр Кобрин презентуют альбом «Хиндемит» в Москве

Концерт-презентация нового моноальбома скрипача Романа Минца и пианиста Александра Кобрина «Хиндемит» состоится 23 мая на Малой сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Альбом назван фамилией немецкого композитора Пауля Хиндемита. Диск с его скрипичной музыкой продолжает серию монографических альбомов Минца, который, записав его произведения, вышел за рамки русской музыки.

Партию фортепиано на презентации исполнит Кобрин. Отмечается, что он, как и Минц, преподает и дает концерты по всему миру.

В программу выступления войдут все сочинения Хиндемита для скрипки и фортепиано, в том числе сонаты и траурная музыка, а также Kleine Sonate для виолы д`амур и фортепиано.