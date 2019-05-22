Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины на внеочередном заседании 22 мая отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект. Глава государства предложил отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

За рассмотрение законопроекта проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В итоге спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии внеочередного заседания, созванного по инициативе украинского лидера, отмечает «РИА Новости».

По словам замглавы администрации президента Украины Руслана Рябошапки, из-за этого выборы пройдут по действующей избирательной системе. Сейчас в стране действует смешанная система с 5%-м проходным барьером.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил нового лидеар в попытках «узурпировать власть» и объявил сбор подписей против роспуска парламента.

О намерении прекратить полномочия Верховной рады VIII созыва Зеленский заявил еще до инаугурации. Он пояснил, что основаниями для досрочных выборов стали низкий уровень доверия граждан к парламентариям и отсутствие коалиции, которая распалась вследствие выхода из нее партии «Народный фронт».