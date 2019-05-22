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В администрации президента Украины рассказали о выборах в раду 21 июля

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля по действующей избирательной системе. Он отметил, что приказ о роспуске парламента будет опубликован в ближайшее время.

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Рябошапка также рассказал, что сейчас на Украине действует смешанная система с 5%-ным проходным барьером.

«Вряд ли мы получим много новых политических сил. Соответственно, остаются мажоритарные округа и пропорциональные списки», — цитирует политика агентство УНИАН.

Ранее 22 мая Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов. Глава государства предлагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

Накануне Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил нового лидера в попытках «узурпировать власть» и объявил сбор подписей против роспуска парламента.

О намерении прекратить полномочия Верховной рады VIII созыва Зеленский заявил еще до инаугурации. Он пояснил, что основаниями для досрочных выборов стали низкий уровень доверия граждан к парламентариям и отсутствие коалиции, которая распалась вследствие выхода из нее партии «Народный фронт».

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